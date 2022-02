Esenzione dalla vaccinazione anti-Covid, dal 28 febbraio certificato digitale nelle Marche

La certificazione in formato cartaceo, resterà valida fino al 27 febbraio, dopodiché gli esenti dovranno munirsi della digitale. Ecco come fare

ANCONA – Dal 28 febbraio chi possiede il certificato di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 in formato cartaceo, dovrà munirsi del formato digitale. Lo fa sapere la Regione Marche.

La certificazione di esenzione cartacea resterà valida fino al 27 febbraio, dopodiché l’unica accettata sarà quella con Qr code come nel Green pass, valida solo sul territorio nazionale. Come averla? Viene rilasciata gratuitamente dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, dai medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e dai medici Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) o dai medici Sasn (assistenza sanitaria al personale navigante) attivi nella campagna vaccinale.

L’esenzione viene rilasciata alle persone con condizioni cliniche documentate, incompatibili con la vaccinazione anti Covid, o per le quali la vaccinazione deve essere differita. Ad ogni esenzione è associato un codice univoco (Cuev) attraverso cui chi ne è in possesso può scaricare la certificazione digitale con il Qr code.

I marchigiani con esenzione riceveranno via Sms o e-mail, un codice AUTHCODE, come quello che arriva per il Green pass, che può essere utilizzato in alternativa al codice Cuev per scaricare la certificazione. In caso di sopravvenuta positività a SARS-CoV-2 la certificazione di esenzione viene revocata e poi riattivata automaticamente con la guarigione.