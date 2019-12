Marche Eccellenti, la Cna premia le imprese al top

ANCONA – Sono i fiori all’occhiello del territorio e al tempo stesso un esempio le imprese artigiane premiate ieri pomeriggio dalla Cna Marche in occasione di “Marche eccellenti 2019” l’appuntamento della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, promosso in collaborazione con Camera di Commercio delle Marche-

Innovazione, ricerca, internazionalizzazione e sviluppo commerciale, sono i principali parametri in base ai quali sono state selezionate le imprese che si sono cimentate in vari settori: dall’automazione per la sicurezza in casa all’innovazione applicata agli elettrodomestici e alle attrezzature per il fitness, ma anche dalla tecnologia al servizio del comfort in casa e in ufficio all’innovazione nella logistica dei trasporti e nella meccanica di precisione. Insomma “Prassi Eccellenti” che sono valse alle imprese l’inserimento nel “Repertorio 2019 delle imprese Eccellenti”. Ma oltre a questi riconoscimenti sono state assegnate menzioni speciali a due aziende per la sostenibilità ambientale, oltre ad una menzione speciale all’impresa donna più innovativa.

«Pur tra mille difficoltà abbiamo un tessuto imprenditoriale che riesce a innovarsi e a restare sul mercato, che riesce ad essere eccellente perché in grado di dare un valore aggiunto ai territori dove sono presenti», ha dichiarato il presidente della Cna Marche e della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. «Con l’assessora Manuela Bora (assessore regionale all’Industria, all’Artigianato e al Commercio, ndr), stiamo lavorando molto bene, grazie anche ai bandi che ha emanato e a quelli che sta emanando. Troveremo sicuramente delle possibilità e delle nuove strategie per fare in modo che la piccola e media impresa inizi seriamente a lavorare all’interno della ricerca e dello sviluppo, è importante perché saper valorizzare questo tema potrebbe creare un volano importante per l’economia».

E proprio nell’ambito della ricerca e sviluppo le imprese marchigiane investono quasi 300 milioni di euro all’anno, un settore dove ci sono 5.662 addetti, fra i quali 1962 sono ricercatori.

Sul fronte dell’innovazione investono invece più di 2.500 imprese per quasi 700 milioni di euro mentre le imprese impegnate in settori ad alta conoscenza sono oltre 25 mila con 17 mila occupati. «Le imprese innovatrici, quelle ad alta conoscenza e quelle che investono in ricerca e sviluppo stanno sul mercato meglio delle altre – ha osservato il direttore del Centro Studi Cna Marche Giovanni Dini -. Se il tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese marchigiane è inferiore al 50 per cento, quello di queste aziende sale ad oltre il 60 per cento. Innovazione, conoscenza e ricerca sono fattori che aiutano la loro competitività».

Insomma nonostante le Marche abbiano perso nei primi 11 mesi di quest’anno 1410 imprese, ci sono imprenditori coraggiosi che investono per far fronte alla crisi. Secondo Mario Pagani, responsabile nazionale dipartimento Politiche Industriali Cna, è necessario puntare sulle competenze dei giovani, mentre Paolo Mariani di Unico ha espresso l’impegno a sostenere le imprese in un quadro in cui l’accesso al credito è difficoltoso per le Pmi (piccole medie imprese).

Il professor Ilario Favaretto, docente di Economia Regionale all’Università di Urbino, ha spiegato che all’imprenditore «servono una visione» e «un progetto in grado di fare la differenza», mentre il dirigente del servizio Attività produttive della Regione Marche, Silvano Bertini, ha ricordato l’impegno della Regione per uno sportello unico delle attività produttive.

Quando imprenditoria fa rima con donna occorre mettere in campo strumenti per la conciliazione dell’attività con il ruolo di madre, ecco perché Sabatini ha annunciato che la Camera di Commercio intende lavorare a un bando per “finanziamenti rosa”.

LE IMPRESE PREMIATE

Nella gestione delle risorse umane sono state premiate Tecno Group srl (AP) e OMP di Pettinari &c. (PU), invece per la ricerca Daikin Brasili Comfort (FM) e Trismeccanica (FM). GicherStampa di Donzelli Maura & c. (FM) e Kesenia Security (AP) sono state premiate per la strategia volta all’internazionalizzazione, mentre per lo sviluppo commerciale è stata premiata la Teachart (AN). L’innovazione strategica e organizzativa è valsa il riconoscimento alla Rilo Metal (AN), al Salumificio di Genga (AN), alla Metaldomo dei F.lli Bonvecchi e c. (MC), ai Trasporti ecologici Cirioni Arduino (MC) e agli Autotrasporti Guerra Graziano (PU).

Menzione speciale per la sostenibilità ambientale all’azienda agricola biologica Clara Marcelli (AP) e a Angeli Scatolificio (PU), mentre per l’impresa donna innovativa la menzione speciale è andata alla Pelletteria Tommasi Lucia (MC).

© RIPRODUZIONE RISERVATA