Marche al 12° posto per la donazione di organi e tessuti, Pietrarubbia sul podio

ANCONA – Marche 12esima regione in Italia per donazione di organi e tessuti, Pietrarubbia, in provincia di Pesaro-Urbino, il comune più generoso. È quanto emerge dall’ultima edizione dell’Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti sulla base delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2021 all’atto dell’emissione della carta d’identità nelle anagrafi dei 6.845 Comuni italiani in cui il servizio è attivo.

Dott.ssa Francesca De Pace, coordinatrice regionale trapianti

Un indice che non è solo un insieme di numeri, ma che rende la dimensione di un gesto di grande generosità. Nelle Marche Pietrarubbia ha raggiunto un indice di 74,57/100, grazie a un tasso di consensi del 100%, con un’astensione del 61,3%: su 62 cittadini che hanno richiesto la carta d’identità lo scorso anno, 38 non hanno voluto esprimersi ma i 24 che hanno scelto di registrare una decisione hanno detto tutti sì alla donazione. Il secondo e il terzo posto sono invece entrambi occupati da due comuni del Maceratese: Apiro in seconda posizione e Matelica in terza.

La dottoressa Francesca De Pace, responsabile del Centro Regionale Trapianti Marche, sottolinea l’importanza della donazione: «Da un gesto di grande altruismo come quello della donazione di organi e tessuti rinasce la vita – spiega -. I Comuni hanno un ruolo fondamentale affinché la scelta di donare al momento del rinnovo della carta di identità sia diffusa ed efficace, così da contrastare anche il fenomeno delle opposizioni che nelle Marche in questo primo scorcio del 2022 sono già 7, mentre nello stesso periodo del 2021 erano 5».

Guardando alle province, Pesaro-Urbino è la migliore della regione, 53esima su 107 in Italia, subito dietro Ascoli Piceno (59esimo posto), Ancona (60esimo), Macerata (66esimo) e Fermo (81esimo). Complessivamente le Marche sono risultate 12° tra le regioni italiane, con un indice del dono di 58,87/100 (consensi alla donazione 69,6%, astenuti 46,9%), in linea con la media nazionale che nel 2021 si è attestata a quota 59,23/100 (consensi 68,9%, astenuti 44,3%).