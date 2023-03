Marche, cresce il numero dei contratti di lavoro. La provincia più attiva Pesaro Urbino

A marzo 2023 cresce il numero di contratti di lavoro che le imprese marchigiane hanno in programma di attivare: +21,8% rispetto a un anno fa, e +6% rispetto al mese scorso. Questo mostrano i dati dell’ultima rilevazione del sistema informativo Excelsior elaborati dalla Camera di Commercio delle Marche.

Guardando a quasi tutta la primavera (periodo maggio-maggio), la previsione di entrate lavorative (33.240) cresce in un anno dell’oltre il 23%, sfiorando la situazione del pre-pandemia.

Ad offrire lavoro è soprattutto il settore dei servizi e del turismo in particolare (che prevede 1690 entrate, +37,4% rispetto a febbraio 23). Una crescita omogenea in tutte le province e che vede sul podio nell’ordine Pesaro-Urbino (+33,8%), Ancona (26,6%) e Fermo (25,4%).

Tra le professioni più richieste ci sono esercenti e addetti nelle attività di ristorazione (1370 le entrate previste) e gli addetti alle vendite (800).

Contratti stabili (tempo indeterminato e apprendistato) nel 23% dei casi.

Le maggiori difficoltà di reperimento riguardano in particolare gli operai specializzati nel tessile e nell’abbigliamento (ritenuti difficili da trovare in oltre il 90% dei casi), operai addetti alle rifiniture nelle costruzioni e quelli specializzati nella lavorazione del cuoio, pelli e calzature).

Andrea Santori, componente di Giunta camerale con delega alla Formazione, commenta: «La questione formazione rimane centrale quando si parla di lavoro nelle Marche e nel distretto della moda, come centrale è il ruolo giocato dai percorsi formativi terziari professionalizzanti. L’ultimo rapporto “ITS ACADEMY e lavoro”, curato congiuntamente da Camere di Commercio e INDIRE, mostra tra l’altro che i diplomati negli ITS Moda più richiesti per la moda e le calzature sono il tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing e quello per la nobilitazione degli articoli. Aggiungo che, in vista dell’insediamento del polo logistico di Amazon previsto nel territorio di Jesi per il 2025, un occhio di riguardo dovrà essere riservato anche alla formazione di tecnici e esperti della logistica».