Marche, il 46% degli studenti è stato vaccinato. Docenti all’88%

ANCONA – Erano 34.481 le unità di personale scolastico che risultavano vaccinati con almeno la prima dose di siero alla data del 9 agosto scorso al Servizio Sanità della Regione Marche, il 95,75% del target previsto (36.012 tra docenti e personale Ata). Di questi 31.615, l’87,79% del totale, ha ricevuto, alla stessa data, anche la seconda dose, risultando quindi completamente immunizzato. I dati emersi dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche.

Diversa la situazione per gli studenti, che alla data del 16 agosto, giorno da cui per i ragazzi sotto i 19 anni è possibile accedere ai centri vaccinali senza prenotazione, avevano ricevuto la somministrazione di almeno la prima dose in 22.043 per la fascia di età compresa tra i 12 e i 15 anni (il 39,8% del totale della popolazione) e in 36.496 per la fascia dai 16 ai 19 anni (il 66,6% del totale). Di questi solo il 16,6% dei 12-15enni avevano ricevuto anche la seconda dose mentre cresce la percentuale dei ragazzi più grandi (46,5%). Mancano all’appello anche della prima dose 51.569 giovani in età scolare, pari al 46,8% della popolazione scolastica complessiva (110.108).