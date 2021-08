Covid, Saltamartini: «Nelle Marche raggiunto 1 milione di vaccinati in prima dose»

ANCONA – «La fatidica quota di 1 milione di vaccinati in prima dose, su una platea di 1 250 000 marchigiani, viene raggiunta in queste ore». Ne dà comunicazione l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini che parla di «un traguardo ambizioso che tiene conto della libertà di ciascuno a vaccinarsi».

«A marzo quando ne avevamo parlato sembrava un’utopia – prosegue l’assessore, facendo riferimento alle polemiche sollevate dalle opposizioni sulle sue dichiarazioni -. Oggi è realtà e tra qualche settimana avremo quel primato anche con la seconda dose».

Nelle Marche sono 1.820.086 le dosi complessivamente somministrate su 1.849.767 giunte nell’hub della regione, un 98.4%. «La Regione Marche è ancora in testa (ormai da mesi) sul fronte dell’efficienza vaccinale in rapporto al numero di dosi ricevute rispetto a quelle somministrate – prosegue -. I punti vaccinali sono stati un esempio di organizzazione a livello nazionale, a cui abbiamo aggiunto i camper di prossimità: è la sanità vicina al cittadino. Senza alcuna prenotazione chi volesse può ricevere la prima dose direttamente dal personale dei camper».

Il centro vaccini al PalaPrometeo di Ancona

L’assessore conferma quanto annunciato nei giorni scorsi, ovvero che la Regione sta «acquistando tamponi rapidi salivari per procedere ai test nelle scuole e con riguardo a persone che hanno particolari situazioni di disagio con il sistema tradizionale».

Inoltre ricorda che anche nelle farmacie delle Marche il costo del tampone antigenico rapido passa dai 18 euro (costo concordato in virtù di un’intesa tra Regione Marche e Farmacie) a 15 euro. Un prezzo calmierato che resta in vigore fino al 30 settembre. Per i minori nella fascia di età 12-18 anni lo Stato interviene con 7 euro per cui il costo del tampone viene ridotto a 8 euro.

