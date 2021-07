Covid Marche: incidenza settimanale in crescita ma ricoveri stabili. Negli ospedali 11 persone

Rispetto a sette giorni fa, quando l'incidenza si attestava a quota 15.9 casi su 100mila abitanti, ora si sale a 16.87 casi positivi su 100mila abitanti. Nei reparti di terapia Intensiva il tasso di occupazione è dell'1%, come in area non critica

