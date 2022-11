Covid, la quarta dose non decolla nelle Marche: vaccinato solo il 27.53% degli over 80

ANCONA – Sono 94.038 le quarte dosi di vaccino anti-Covid somministrate ad oggi – 10 novembre – nelle Marche. Guardando alle fasce d’età gli over 80 che hanno ricevuto la quarta dose sono il 27.53%, nella fascia 70-79 il 18,46%, mentre tra coloro che hanno 60-69 anni le quarte dosi somministrate sono il 10,17%. Nella fascia tra 50-59 anni lo 0,93%, mentre tra 40 e 49 anni lo 0,40%.

Si tratta di un dato inferiore alla media nazionale. In Italia infatti gli over 80 che hanno ricevuto la quarta dose sono il 38,69% (27.53% Marche), nella fascia 70-79 anni l’ha avuta il 24,04 (18,46% Marche), fasce della popolazione più fragili per le quali la quarta dose è fortemente consigliata. Proseguendo nel confronto, analizzando il dato della fascia 60-69 anni le quarte dosi somministrate sono il 14,23% (Marche 10,17%), mentre nella fascia sono 50-59 anni sono l’1,35% (Marche 0,93%).

Andrea Giacometti, professore di Malattie Infettive e Pneumologia presso l’Università Politecnica delle Marche

Perché questo divario rispetto alla media nazionale? «Non è facile capire perché nelle Marche la quarta dose non decolla abbastanza – spiega l’infettivologo Andrea Giacometti -, credo comunque che possa dipendere dalla carenza di informazione sul booster e da una certa dose di diffidenza. Siamo in pochi a parlarne».

Il professore, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale regionale di Torrette (Ancona), spiega di aver tenuto dei momenti informativi con i pensionati marchigiani iscritti ai sindacati (il prossimo è previsto il 18 novembre alle 17) per informare sulle vaccinazioni Covid. «Fra le domande che mi hanno posto c’è stata anche quella se conviene fare la quarta dose – afferma -, domande alle quali evidentemente non hanno avuto risposte in precedenza. Ecco perché sostengo che ci sia carenza di informazione su questo tema. Se manca l’informazione vengono fuori i timori e si finisce per credere alle leggende metropolitane come quella che la quarta dose o il vaccino possa far male».

Nelle Marche, secondo il report della Fondazione Gimbe (dati aggiornati al 9 novembre), la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 12,7% (mentre la media italiana è del 10,5%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 2,0%.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 10,5% (media Italia 10,8%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 6,2%; mentre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 16,8% (media Italia 23,6%). Per quanto riguarda la popolazione di età compresa tra 5 e gli 11 anni, ha completato il ciclo vaccinale il 20,6% (media Italia 35,3%) a cui aggiungere un ulteriore 2,1% (media Italia 3,3%) solo con prima dose.