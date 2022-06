Covid, Omicron 2 unica variante nelle Marche, prevalente al 100%

ANCONA – «Omicron BA.2 ha soppiantato nelle Marche Omicron BA.1, raggiungendo una prevalenza del 100% in tutte e cinque le province». A dirlo è il virologo Stefano Menzo che aggiunge «Omicron BA.2 al momento è l’unica variante del Sars-Cov-2 presente nelle Marche».

Il direttore del Laboratorio di Virologia dell’Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, osserva che «negli ultimi giorni si sta assistendo ad una leggera ripresa dei contagi, e anche arrivassero le nuove sotto varianti come Omicron BA.4 e BA.5 non cambierebbero il quadro generale».

Il professor Stefano Menzo nel laboratorio della Virologia di Torrette

«Prevedibile – spiega – che la pandemia registri una fase di discesa, anche per la chiusura delle scuole e alla riduzione delle attività produttive».

Mentre a livello nazionale il Tar del Lazio si è espresso confermando l’obbligo di utilizzo delle mascherine agli esami di terza media e maturità (Ffp2) secondo il virologo l’impiego della protezione delle vie respiratorie «in questa fase non riveste una importanza fondamentale, in quanto si sta raggiungendo l’immunità di massa per infezioni naturali».

Secondo una stima del professor Menzo, «oltre la metà ella popolazione potrebbe aver già contratto l’infezione da Sars-Cov-2». Sul fronte dell’infezione da cosiddetto vaiolo delle scimmie invece «al momento non risultano nuovi casi o casi sospetti».