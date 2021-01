Marche, controlli della Polizia sulle strade: 28 multe e una persona denunciata

ANCONA – Ventotto sanzioni e una persona denunciata. Questo l’esito di una operazione dedicata ai controlli su strada ordinata in tutte le province marchigiane dal Compartimento Polizia Stradale, nella giornata di ieri, mercoledì 27 gennaio, le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Ancona sono state impegnate in un imponente dispositivo mirato al controllo dei veicoli commerciali e destinati al trasporto di persone.



Sono state impiegate 12 pattuglie su tutto il territorio provinciale, controllati 72 veicoli di cui 33 stranieri ed elevate complessivamente 28 sanzioni di cui 12 per la normativa specifica relativa agli obiettivi prefissati.

Durante i controlli al casello di Ancona Nord A14, gli operatori hanno fermato un veicolo. Insospettiti dal comportamento anomalo del passeggero a bordo, gli hanno chiesto i documenti ma lo stesso non risultava in regola con i documenti di soggiorno. È emerso inoltre che l’uomo aveva fatto richiesta, poi rigettata, di asilo politico e aveva la pendenza di un provvedimento di esecuzione di espulsione con relativo ordine del Questore di Pescara di lasciare il territorio nazionale. L’uomo è stato denunciato.