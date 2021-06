Acquaroli: «Nelle Marche zero contagi». É la prima volta dopo 10 mesi

ANCONA – Contagi zero nelle Marche, per la prima volta dopo oltre 10 mesi. «Nella nostra regione non sono stati registrati casi positivi al covid».

A dare la notizia è il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli con un post diffuso sulla sua pagina Facebook. Si tratta di un dato che scaturisce dall’analisi dei tamponi eseguiti nella giornata di ieri, domenica 20 giugno.

È dal 3 agosto del 2020 che nelle Marche non si registrano contagi zero: «Iniziamo questa settimana con una bella notizia» afferma il governatore, nel ricordare che da oggi – 21 giugno – le Marche sono in zona bianca. Nella fascia di rischio cade il coprifuoco, che da oggi sarebbe caduto in ogni caso anche in zona gialla, e possono riaprire alcune attività.

Un dato positivo quello dei contagi, merito della campagna vaccinale che sta procedendo di buon passo, e che ha allentato la morsa anche negli ospedali delle Marche, ormai quasi covid-free.