Marche, consiglio regionale: botta e risposta sull’elenco triennale delle opere pubbliche

ANCONA – Seduta del consiglio regionale con approvazione a maggioranza del Piano triennale dei lavori pubblici, con botta e risposta tra i due schieramenti. Mentre, approvazione all’unanimità, per la Legge di modifica della Consulta delle professioni sanitarie. «La nuova composizione della Consulta – ha spiegato il consigliere regionale di FdI, Nicola Baiocchi, relatore di maggioranza – garantisce una rappresentanza equilibrata e completa di tutte le professioni coinvolte. I componenti passano da 11 a 13: cinque membri saranno designati dagli Ordini delle professioni infermieristiche provinciali, due dall’Ordine regionale della professione ostetrica, cinque dagli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, assicurando il rispetto di tutte le aree professionali, e uno dall’Ordine regionale dei fisioterapisti. Si stabilisce inoltre la possibilità per ciascun membro di delegare un altro rappresentante dello stesso Ordine alle sedute della Consulta, con quest’ultima che sarà uno strumento permanente di confronto tra professionisti e istituzioni, un luogo dove esprimere esigenze, proposte e osservazioni sulle politiche sanitarie regionali. Il suo ruolo sarà consultivo, ma fondamentale per costruire insieme una sanità più vicina ai bisogni reali di operatori e cittadini. Ringrazio i colleghi della IV Commissione e tutti i soggetti che hanno contribuito a migliorare il testo approvato oggi in Aula», ha concluso il presidente della IV Commissione Permanente Sanità.

Opere Pubbliche

«Incremento delle disponibilità finanziarie con oltre 438 milioni di euro di risorse in campo per un programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027 in cui la massima priorità ed attenzione è stata destinata alla difesa del suolo, all’edilizia sanitaria e alle infrastrutture stradali. Una scelta ben precisa alla luce degli eventi alluvionali che hanno colpito anche la nostra Regione e per recuperare il gap infrastrutturale che è stata la stella polare della Giunta di centrodestra, a guida Francesco Acquaroli. Tutte le Province delle Marche sono interessate da un numero considerevole di opere pubbliche nell’arco del triennio a testimonianza della grande attenzione per lo sviluppo dell’intero territorio regionale che prevede risorse per il 2025 pari a oltre 82milioni di euro, per il 2026 di oltre 167milioni di euro e, infine, per il 2027 di quasi 190milioni di euro. Le principali categorie di opere attengono all’edilizia sanitaria 51%, stradali 24 % marittime, fiumi e difesa del suolo 17%. Vorrei soffermarmi su alcuni degli interventi della prima annualità, tra i principali: Parcheggio a servizio dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona; Intervento di sistemazione idraulica del Torrente Tesino nel tratto compreso dalla foce al ponte sul Tesino S.P.43; Avvio cantiere con demolizione e bonifica bellica e opere propedeutiche alla realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Pesaro (PU); cassa di espansione sul torrente Misa e cassa di espansione sul torrente Nevola; Rocca della Cittadella di Ancona intervento di restauro con miglioramento sismico III lotto edificio b-b1; PNRR – Completamento casse di espansione Bacino Idrografico Rio Scaricalasino – 2° stralcio; PNRR – completamento sistemazioni idrauliche Bacino idrografico Fosso Rigo, in Comune di Castelfidardo (AN), realizzazione della Palazzina emergenze a Fabriano». Questo il commento del consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Andrea Assenti, relatore di maggioranza, a seguito dell’approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

In replica l’opposizione targata Pd. «Siamo a luglio e la Giunta Acquaroli porta in approvazione il piano annuale e triennale delle opere pubbliche. Un piano da 438 milioni di euro sbandierato come grande risultato, ma che nei fatti si dimostra per l’ennesima volta un libro dei sogni. Se si legge il Piano con attenzione si scopre che dei 184 milioni di risorse vincolate nel triennio, nel 2025 se ne prevedono appena 8 milioni perché evidentemente le progettazioni dell’FSC sono in alto mare. A questo si aggiunge un indebitamento di 83 milioni di mutui da contrarre in tre anni, di cui ben 27 milioni solo nel 2025. Peccato che le 28 opere previste per l’anno in corso e a due mesi dalla fine del mandato Acquaroli solo 6 hanno un progetto esecutivo. E la gran parte di esse – fa notare Casini – riguarda manutenzioni ordinarie. Le altre sono il parcheggio dell’ospedale di Torrette, la palazzina emergenze del Profili di Fabriano e l’adeguamento sismico di Palazzo Raffaello che da anni vengono riproposte senza mai avviare i lavori. Una vera presa in giro per i territori e per i marchigiani. La verità è che questa Giunta non ha né la possibilità tecnica né la volontà politica di attivare 82 milioni di euro di lavori in sei mesi. Aggiungo che per fortuna l’autunno porterà un nuovo governo regionale, come è giusto che sia dopo cinque anni di immobilismo, che redigerà un Piano delle Opere Pubbliche realistico e realizzabile. Per il Piceno che da Cenerentola, che doveva diventare principessa, sono inserite solo 4 opere su 64 previste nel triennio. Una favola al contrario scritta da Acquaroli», la replica di Anna Casini, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale delle Marche.