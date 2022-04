Marche, parte la comunicazione social dei 13 Centri per l’impiego nella regione

L’azione dei 13 Centri per l’Impiego regionali, che ogni giorno forniscono servizi essenziali ai cittadini ora viene veicolata dai principali social network: Facebook, Instagram, Twitter e Telegram.

L’invito a visitarli per essere aggiornati sulle opportunità del mercato del lavoro secondo le proprie competenze arriva dall’assessore al Lavoro e formazione Stefano Aguzzi: «Ogni attività è sempre più legata ai social – dichiara – sempre di più attraverso essi ci si informa, si studia, si approfondisce e si cerca lavoro. Invito tutti a visitarli per prendere tutte le informazioni che vi possono servire per capire in quale modo, con quale tipo di approccio, per quale tipo di attività possiate interfacciarvi con i nostri centri per l’impiego anche on-line, nella maniera più rapida. Così da interloquire, orientarsi, ricercare la professione e la formazione più adeguata per essere poi inseriti nel miglior modo possibile nel mondo del lavoro».

Obiettivo del progetto è promuovere le numerose attività rivolte all’utenza, in particolare quella più giovane, dei Centri per l’Impiego regionali, come i servizi incrocio domanda offerta di lavoro e tirocini, imprese, orientamento, supporto nelle pratiche amministrative legate alla disoccupazione ma anche servizi legati alla formazione professionale.

«Si tratta di un’iniziativa innovativa e tra le prime nel panorama nazionale che mira ad accendere idealmente i riflettori su ambiti non certo secondari per il tessuto socio-economico della regione», aggiunge l’assessore.

Gli account regionali del Servizio Lavoro e Formazione saranno non solo informativi e di interazione social, ma anche uno strumento di ascolto e confronto cui la Regione intenderà relazionarsi fattivamente con la comunità intercettando anche criticità e aspettative.

Il video sul nuovo canale Facebook: https://bit.ly/3iTRgdv