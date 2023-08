ANCONA – Agosto si apre con il bollino giallo sulle principali città delle Marche. Le temperature sono tornate a salire dopo il calo registrato nei giorni scorsi. Guardando il bollettino della Protezione civile regionale per le ondate di calore, domani 1° agosto, la città più calda sarà Ascoli Piceno con 34, seguita da Ancona, Macerata, Jesi e Fabriano con 33 gradi.

Francesco Iocca, meteorologo della Protezione Civile di Ancona

A far salire la colonnina di mercurio è il vento di Garbino, spiega Francesco Iocca, meteorologo della Protezione civile regionale: «Domani il Garbino, vento caldo da sud-ovest, farà crescere le temperature di circa 3 gradi, sarà il picco di calore di questa settimana, perché poi da mercoledì scenderanno di un paio di gradi».

Un caldo non fastidioso, visto che il vento di Garbino porta un caldo asciutto, con un basso tasso di umidità. «La situazione si manterrà stabile fino a venerdì mattina – spiega – poi dal pomeriggio è atteso un peggioramento per il transito di una perturbazione atlantica veloce, tra venerdì e sabato, che potrà portare temporali».

Da domenica «si ristabilisce una situazione di tempo stabile, ma con temperature più basse». Per chi si mette in viaggio per le vacanze sono solo due le città italiane, tra quelle monitorate dal Ministero della Salute, con bollino giallo domani: Cagliari e Campobasso, che però il 2 agosto passeranno al bollino rosso.

Domani 1° agosto invece ad avere il bollino giallo saranno undici città italiane. Oltre ad Ancona sono in giallo anche Bari, Bologna, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Roma.

Il 2 agosto Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma hanno il bollino giallo, Cagliari il bollino rosso e Firenze il bollino arancione.