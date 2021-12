Le Marche, bellezza infinita: da Bruxelles Sabbatini promuove la sua regione. E arriva pure Marcorè

ANCONA – Arriva un Mook interamente dedicato alle Marche. Il progetto è curato dall’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, diretto dal marchigiano Paolo Sabbatini. Un lungo weekend all’insegna della marchigianità, quello che va iniziando a Bruxelles, dove ospite d’eccezione sarà Neri Marcorè, di Porto Sant’Elpidio.

Il primo Mook (magazine + book) verrà presentato oggi (venerdì 17 dicembre), alle 19, nella più grande libreria belga, la Librairie Filigranes. Si intitola “Be love it. Les Marches, beauté infinie entre mer et collines”, che in italiano significa “Le Marche, bellezza infinita tra mare e colline”.

La locandina dell’evento

«Il Mook – evidenzia Sabbatini – è più agile del libro, ma più approfondito di una rivista». Il volume uscirà in edicola tra qualche giorno e sarà il primo di una serie che promuove la cultura regionale italiana.

Per l’occasione, dicevamo, è stato invitato un ospite d’eccezione, Neri Marcorè, che nel volume si racconta in un’intervista: «Ci abbiamo impiegato un anno per realizzare il volume e ora siamo felici di presentarlo al pubblico» sottolinea Sabbatini.

«Una pubblicazione che nasce dalla volontà di promuovere il territorio italiano presso il pubblico belga e francofono, per dare risalto a quei circuiti regionali che sono poco battuti dal turismo di massa, ma che meritano di essere visitati e apprezzati da tutti. Il Mook non vuole essere una guida turistica, bensì una pubblicazione culturale, che attraverso la cultura cerca di dare visibilità al territorio descritto».

Paolo Sabbatini

Su questo numero, articoli su Dante Alighieri (per i 700 anni dalla morte), su Raffaello, sui giardini dell’aristocrazia ma anche interviste a chef o uomini di spettacolo, come – appunto – Neri Marcorè. E poi, ancora, scienza, arte di strada, pedagogia e sport, con interviste a produttori di vino, di formaggi, di tartufi, di titolari di agriturismi e strutture ricettive.

Oltre a Marcorè e Sabbatini, anche l’editore Olivier Weyrich. A moderare l’incontro, la storica e scrittrice Amélie d’Arschhot.

Per maggiori info e prenotazioni: www.filigranes.be/paolo-sabbatini-et-neri-marcore-en-dedicace.