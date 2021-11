La positività dell'assessore è emersa questa mattina al termine della seduta di Giunta, per precauzione tutti i membri dell'esecutivo si sono posti in isolamento

ANCONA – Giunta regionale in isolamento volontario per la positività al Covid di un assessore. La positività al SARS-Cov2, emersa questa mattina al termine della seduta di Giunta, ha spinto i membri dell’esecutivo a porsi in isolamento volontario.

Una misura assunta in via precauzionale, dai non positivi, in quanto la legge prevede la sorveglianza sanitaria. A finire in isolamento volontario sono il presidente Francesco Acquaroli, il capo di gabinetto Fabio Pistarelli, il segretario regionale Mario Becchetti insieme a tutti gli assessori: Filippo Saltamartini, Giorgia Latini, Mirco Carloni, Stefano Aguzzi, Francesco Baldelli.

A causa dell’isolamento è stata annullata la seduta del Consiglio regionale fissata per domani, 16 novembre. Da quanto si apprende l’assessore in isolamento perché positivo al virus, è in buone condizioni di salute.