Marche, aria più pulita ma l’Ozono preoccupa: superamenti in cinque stazioni

«In futuro bisognerà stare sempre più attenti all’Ozono. In ogni caso le Marche dal punto di vista dell’inquinamento sono in una situazione migliore rispetto ad altre regioni italiane». Lo afferma il professor Giorgio Passerini, commentando il Report Regionale della Qualità dell’Aria 2024, stilato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (Arpam). La fotografia scattata mostra infatti che mentre i valori di PM10 (polveri sottili) sono rimasti sotto controllo e nei limiti di norma in tutte le Marche, quelli dell’Ozono, invece, hanno registrato dei superamenti in cinque stazioni.

«L’Ozono – spiega il professor Giorgio Passerini, docente di Fisica Tecnica Ambientale all’Università Politecnica delle Marche – è un inquinante secondario che si forma in atmosfera a seguito della radiazione solare e delle temperature elevate. Si tratta di un inquinamento tipicamente estivo che con il global warming sta registrando un peggioramento».

Si tratta di «un inquinante pericolosissimo e da tenere sotto controllo» per le conseguenze sulla salute umana e per l’impatto sull’ambiente. «Si sviluppa in atmosfera a partire da alcuni precursori, ovvero da inquinanti che vengono prodotti in estate soprattutto dal traffico veicolare. Per questo è importante, per ridurre l’Ozono, limitare l’utilizzo di auto e mezzi diesel, preferendo le auto elettriche che non emettono precursori dell’ozono».

Il professor Giorgio Passerini

Una questione, quella dell’inquinamento da Ozono, che non tocca solo le Marche, ma tutto lo Stivale. Per quanto riguarda le polveri sottili «in estate vengono emesse soprattutto dal traffico veicolare, mentre in inverno dal riscaldamento domestico, specie a biomassa (legno e pellet, ndr). In particolare – prosegue Passerini – oltre il 90% dell’inquinamento nella nostra regione è prodotto dalla combustione della biomassa». L’esperto sottolinea che i valori soglia di PM10 fra pochi anni saranno dimezzati e nel momento in cui succederà tutta «l’Italia e l’Europa andranno fuori dai limiti consentiti e questo potrà rappresentare un problema».

L’altro aspetto evidenziato è quello dell’inquinamento da polveri sahariane che con sempre maggiore frequenza fanno incursione anche nella nostra regione. Nel report dell’Arpam viene infatti evidenziato che «nel 2024 anche la regione Marche ha visto verificarsi più eventi di avvezioni desertiche che hanno causato picchi temporanei di PM10, come quello tra il 29 marzo e il 1° aprile, quando tutte le stazioni hanno registrato superamenti del limite di legge e a Montemonaco, in particolare, si sono raggiunti i 192 µg/m³ a fronte di una media annua di 19 µg/m³. L’impatto dovuto al trasporto di polveri desertiche – prosegue la nota dell’Arpam – nel 2024 nel territorio marchigiano non è stato trascurabile e ha generato ricadute sia in termini di concentrazione media annua di PM10, sia del numero di superamenti del valore limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana di 50 µg⁄m3, che sono rimasti comunque nelle Marche ampiamente al di sotto dei 35 previsti dalla norma».