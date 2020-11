Le Marche diventano arancioni, Acquaroli: «Dispiace veder compresse le nostre libertà»

ANCONA – Le Marche passano da zona gialla (rischio moderato) ad arancione (rischio medio alto) dalla mezzanotte di domenica 15 novembre. Ad annunciarlo è il presidente regionale Francesco Acquaroli tramite un post su Facebook nel quale spiega di essere stato informato telefonicamente dal ministro Speranza. A cambiare colore insieme alle Marche anche Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

«Una classificazione che fino a ieri non era prevista, seppur negli ultimi due giorni i numeri dei positivi erano oggettivamente cresciuti, in particolare quello dei sintomatici – dichiara il governatore -. Per questo stavamo studiando un’ordinanza anti-assembramento che a questo punto diventa inutile».

Con il passaggio in area arancione le restrizioni si rafforzano: sono vietati gli spostamenti tra comuni e fuori dalla regione, eccetto che per lavoro, salute e necessità che andranno comprovati tramite autocertificazione. Inoltre bar e i ristoranti dovranno restare chiusi 7 giorni su 7 e potranno lavorare solo con consegne a domicilio o con con l’asporto fino alle 22, orario a partire dal quale scatta il coprifuoco fino alle 5.

«Dispiace sicuramente veder ulteriormente compresse le nostre libertà e penalizzata la nostra economia – prosegue Acquaroli -, ma invito comunque a rispettare le misure previste dal Dpcm che avranno una validità di due settimane a partire da questa domenica compresa».

L’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini

Sorpreso anche l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini: «Avevamo un indice Rt bassissimo» spiega, precisando che è in corso in Regione una «verifica sui dati». L’assessore lancia un appello ai marchigiani a «ridurre al minimo gli spostamenti non necessari, per proteggere se stessi, i propri familiari, e la comunità, ma anche per ridurre l’impatto sull’economia».