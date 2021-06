Vax-days per i maturandi, al via dal 2 giugno. Nelle Marche 81mila dosi Pfizer

ANCONA – Si potranno vaccinare da domani 2 giugno fino a domenica 6 giugno gli studenti marchigiani delle quinte classi superiori chiamati agli esami di maturità. Scattano così nelle Marche i vax-days che interesseranno una platea potenziale di 13.600 maturandi. Gli studenti, per ricevere la prima dose si vaccino, potranno recarsi nei punti vaccinali dislocati sul territorio regionale, senza bisogno di prenotazione, dalle ore 8 alle 18:30, seguendo l’ordine stabilito in base alla lettera iniziale del cognome.

I maturandi riceveranno il siero contro il covid-19 delle case farmaceutiche americane Pfizer e Moderna, ad mRna, mentre AstraZeneca e Johnson & Johnson vengono somministrati agli over 60. Nella mattinata di oggi – 1 giugno – sono giunte nelle Marche circa 81mila dosi di vaccino Pfizer Biontech: un quantitativo superiore rispetto a quello arrivato nella nostra regione nelle ultime settimane, quando si era attestato mediamente intorno alle 52mila dosi settimanali, proprio per provvedere all’immunizzazione degli studenti.

Il punto vaccinale ospedaliero a Torrette

A ribadire l’importanza della vaccinazione per gli studenti sono il direttore amministrativo degli Ospedali Riuniti di Ancona, Antonello Maraldo e il responsabile della Medicina del Lavoro e del Centro Vaccinale di Torrette, Alfio Ulissi. «Il messaggio condiviso dall’Azienda Ospedaliera – afferma Ulissi – è quello che è meglio prevenire piuttosto che curare. Invitiamo i ragazzi a venire in massa per ricominciare il nuovo anno scolastico e accademico in sicurezza». Rivolgendosi direttamente agli studenti Ulissi dichiara: «Venite a vaccinarvi, abbiate fiducia».

Antonello Maraldo pone l’accento sul fatto che la vaccinazione contro il covid, oltre a proteggere i ragazzi in vista dell’esame di maturità, «al di la dei doveri scolastici, permetterà alle famiglie e agli studenti, di vivere l’estate in maniera più sicura e serena».

Tutto sui vax-days

Nella giornata d’esordio della vaccinazione, il 2 giugno, potranno ricevere la prima dose i ragazzi con cognome che inizia dalla lettera A alla lettera C, il 3 giugno i cognomi dalla D alla L, il 4 giugno i cognomi da M a P, il 5 giugno i cognomi con lettera da Q a Z, mentre l’ultima giornata, il 6 giugno, sarà aperta a tutti. Gli studenti al momento della vaccinazione dovranno compilare i moduli di adesione all’immunizzazione (scaricabili dal sito www.regione.marche.it/vaccinicovid).

I punti vaccinali

I ragazzi potranno recarsi nei seguenti punti vaccinali:

Provincia di Ancona

Ancona (PalaPrometeo ex Palarossini e Ospedale Torrette)

Senigallia (Caserma Vigili del Fuoco)

Jesi (Palestre Zannoni)

Fabriano (Nuova Palestra Fermi)

Provincia di Pesaro Urbino

Pesaro (Iper Rossini ex Ristò – via Gagarin – e Ospedale Marche Nord)

Urbino (Bocciodromo via Neruda),

Fano (Centro Ortofrutticolo Codma)

Provincia di Macerata

Macerata (Centro Vaccinale Piediripa)

Civitanova Marche (Centro vaccinale Stabile “Planet Ric” via Silvio Pellico)

Camerino (Centro sportivo Le Calvie)

Provincia di Fermo

Fermo (Scuola Mancini)

Provincia di Ascoli Piceno

Ascoli Piceno (Palazzetto dello Sport Monticelli)

San Benedetto del Tronto (Palazzetto dello Sport “B.Speca”)