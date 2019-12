Giunta regionale, 57milioni in più per la sanità

Il pacchetto di provvedimenti varato prevede più posti letto per gli anziani non autosufficienti e più risorse per i bambini con disturbi di apprendimento

ANCONA – Più posti letto convenzionati per gli anziani non autosufficienti e maggiori contributi per i bambini con difficoltà di apprendimento. Sono alcune delle novità previste nel pacchetto di provvedimenti in ambito sanitario varati nel corso dell’ultima seduta dell’anno dalla Giunta regionale.

Obiettivo, rafforzare i servizi erogati nel 2020 con una “iniezione” di 57 milioni di euro che andranno a beneficio delle Aziende sanitarie, fra le quali l’Asur e gli ospedali Marche Nord, Ospedali Riuniti di Ancona e Inrca.

In pratica dei 57milioni di incremento, 30 milioni andranno alle attività erogate, 4 milioni agli investimenti e 23 milioni neutralizzeranno i costi degli aumenti sanitari liberando dai bilanci risorse in termini di servizi offerti.

I fondi garantiranno un incremento dei posti letto convenzionati per gli anziani non autosufficienti (residenza protetta) che così passeranno dal 66 al 75% di copertura nel 2020, per arrivare a quota 80% nel 2021 e 85% nel 2022.

Ma i fondi andranno anche a beneficio delle famiglie che hanno bambini con disturbi di apprendimento, così da abbattere le liste di attesa spesso lunghe per accedere ai trattamenti riabilitativi neuopsicologici dello sviluppo come la logopedia.

«Come tutti gli altri anni aumenteremo il budget provvisorio al contrario di quello che si racconta in termini di tagli» ha commentato il presidente regionale Luca Ceriscioli evidenziando che ci sono «più servizi a favore dei più piccoli e dei più grandi, risorse che crescono in sanità». Tutti gli anni la Regione ha garantito risorse aggiuntive per migliorare prestazioni e servizi. La sanità ha sempre rivestito un ruolo centrale nella programmazione regionale, come viene confermato con le delibere oggi adottate».