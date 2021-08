Allerta meteo, tornano i temporali sulle Marche

ANCONA – Nuova allerta meteo per la giornata di domani, 25 agosto. La Protezione civile ha diramato un avviso valido fino alle 24 di mercoledì per temporali che potranno abbattersi sulla regione, portando un ulteriore calo delle temperature, dopo quelli che si sono verificati ieri e che hanno impegnato i vigili del fuoco in una centinaio di chiamate per interventi.

«I temporali – spiega il meteorologo della Protezione civile Marco Lazzeri – potranno interessare soprattutto la fascia costiera delle Marche e localmente potranno essere anche intensi». I fenomeni avranno comunque una «intensità minore» rispetto a quella dei temporali che si sono verificati lunedì.

Si verificheranno soprattutto nella prima parte della giornata, al mattino, poi le condizioni meteorologiche tenderanno al miglioramento e anche per la giornata di giovedì è prevista una tregua dal maltempo.

Un nuovo peggioramento con precipitazioni piovose è atteso per venerdì quando «una perturbazione scenderà dalla penisola scandinava direttamente sull’Europa centro-orientale, provocando rovesci e temporali lungo la fascia costiera che potranno concentrarsi anche nella prima parte di sabato, con fenomeni anche localmente intensi.