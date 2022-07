Apocalisse cede il passo ai temporali, allerta gialla nell’entroterra marchigiano: temperature in calo

ANCONA – Arrivano i temporali sulle Marche. La Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo di livello giallo per temporali valida per tutta la giornata di domani – 26 luglio – dalla mezzanotte di oggi alle 24 di domani. Le Marche sono tra le nove regioni italiane per le quali la Protezione civile ha diramato l’allerta per l’ondata di maltempo.

Tutta colpa di un cedimento dell’anticiclone africano Apocalisse che sta facendo boccheggiare l’Italia: cedimento che aprirà la strada ad una frangia di una area di bassa pressione presente su gran parte dell’Europa centro-settentrionale, che già da stasera inizierà a creare condizioni di instabilità soprattutto nel nord del paese. Le precipitazioni temporalesche colpiranno il settore montano e alto collinare delle Mache a partire da domani.

Nel pomeriggio di domani nell’entroterra della regione sono previsti rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità che dovrebbero restare circoscritti agli Appennini e zone limitrofe, anche se non è escluso che isolati e brevi fenomeni possano interessare anche nel resto della regione. Le precipitazioni renderanno l’aria più respirabile in quanto le temperature sono previste in calo nei valori massimi