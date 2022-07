Marcelli, la casa al mare era piena di droga: arrestato chef e il fratello

Le manette sono scattate per un 31enne e un 37enne. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa. Si sono insospettiti del viavai

NUMANA – L’abitazione è troppo frequentata così i vicini di casa hanno allertato i carabinieri facendo arrestare due fratelli spacciatori della riviera. Uno fa il cuoco. È successo ieri pomeriggio, a Marcelli di Numana, in una casa al mare.

I militari stavano attenzione di un appartamento perché negli ultimi giorni c’era troppo viavai di persone. Erano stati i vicini i primi a preoccuparsi e avevano ragione. Dopo pranzo i carabinieri del Norm di Osimo hanno fatto irruzione nell’appartamento che è stato perquisito in maniera certosina. Dentro alcuni intercapedini hanno trovato sette etti di cocaina e mezzo chilo di hashish. In casa c’era anche tutto l’occorrente per confezionare e pesare le dosi.

La droga era destinata alla riviera. È stata sequestrata e i due fratelli, tunisini, portati in carcere a Montacuto. Attendono la convalida che si terrà davanti al gip.