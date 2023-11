Maratona di New York, sei osimani dell’atletica Bracaccini in partenza

OSIMO – La maratona di New York è la più prestigiosa e conosciuta al mondo, quella che ogni podista vorrebbe correrla almeno una volta nella vita. A vivere il sogno quest’anno, domenica 5 novembre, i runner dell’atletica amatori Osimo “Bracaccini”: Sergio e Massimiliano Strappato, Mauro Bugari, Elia Manzotti, Anna Rita Stefanini e Mattia Franchini.

«Per i sei runner, ognuno con un proprio vissuto sportivo, affrontare questa grande avventura significa mettersi in gioco – dice il referente Gianni Le Moglie -. Dall’evergreen del gruppo Sergio, che ha fatto della corsa una filosofia di vita, nel tempo passata a suo figlio Massimiliano, atleta di punta della spedizione osimana, con risultati importanti nel mezzofondo veloce, ben presto passato alle lunghe distanze che vanta un personale di 2h25’32” ottenuto a Ravenna nel 2015, anno in cui si è fregiato del titolo di vice campione italiano di maratona, al più giovane del gruppo, Manzotti, e Bugari, che proveranno ad abbassare i propri personali. Per l’ unica donna atleta del gruppo Stefanini sarà una nuova avventura che va ad aggiungersi alle tante altre. Franchini è fortemente motivato a spazzar via minuti importanti dal suo personale 2h37’22” ottenuto nella maratona di Ravenna. La mitica maratona di New York non è la più veloce e ne la più antica ma senza dubbio è la più prestigiosa e conosciuta al mondo, quella che ogni podista vorrebbe correre almeno una volta nella vita».