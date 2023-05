Un manifesto per il 2 Giugno: il prefetto di Ancona, Darco Pellos, incontra gli studenti artisti

Gli studenti hanno realizzato dei bozzetti per il primo concorso artistico sul 2 giugno, indetto dall'Ufficio scolastico delle Marche d'intesa con la prefettura dorica

ANCONA – Un concorso artistico in compagnia del prefetto di Ancona, Darco Pellos, in occasione della festa della Repubblica del 2 giugno. È quanto, in sintesi, è accaduto stamattina (31 maggio), all’istituto dorico Podesti Calzecchi Onesti.

Il concorso, rivolto a tutte le scuole del territorio, ha radunato oltre 30 studenti. C’erano partecipanti da tutta la provincia: presenti – tra gli altri – il Savoia Benincasa di Ancona, l’artistico Mannucci, il Corinaldesi Padovano di Senigallia , il Podesti (con le sue due sedi, Ancona e Chiaravalle) e tanti altri.

Ogni classe – oppure ogni studente – avrebbe dovuto redigere un bozzetto scrivendo il nome della scuola. Il bozzetto vincitore, a carattere futuristico, verrà utilizzato per elencare tutte le attività che si svolgeranno la mattina del 2 giugno.

A partecipare, per il Podesti, è stata una folta delegazione dell’indirizzo grafica e comunicazione. Si tratta del primo concorso artistico dal titolo “Manifesto del 2 giugno – Festa della Repubblica”, indetto dall’Ufficio scolastico regionale d’intesa – appunto – con la prefettura di Ancona e rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie della provincia di Ancona.

La cerimonia, che è iniziata alle 11, si sarebbe conclusa da poco. I flash e gli applausi hanno reso viva l’atmosfera nell’auditorium del Podesti Calzecchi Onesti di Passo Varano. A fare gli onori di casa, la dirigente dell’istituto, Saula Rosati.

Alla classe vincitrice, è stata assegnata una coppa a ricordo dell’iniziativa. Alle altre classi che, invece, hanno aderito e partecipato al concorso, è stato consegnato un attestato di partecipazione.