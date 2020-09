Ancona, Mancinelli: «Dehors anche durante la stagione invernale»

ANCONA – «L’amministrazione farà il possibile affinché le attività commerciali possano tenere tavolini e sedie all’aperto anche durante la stagione invernale». Lo ha assicurato il sindaco Valeria Mancinelli, durante l’ultima seduta del consiglio comunale, rispondendo ad un’interrogazione del consigliere Angelo Eliantonio (Fdi).

Angelo Eliantonio

«L’amministrazione comunale ha intenzione di rivedere i regolamenti comunali per permettere alle attività di somministrazione di poter usufruire dei dehors anche durante la stagione invernale?», ha chiesto il consigliere Eliantonio. «Nei prossimi giorni, in consiglio comunale, – ha risposto la Sindaca – saranno approvate le modifiche necessarie al regolamento per estendere i dehors anche durante l’inverno».

Valeria Mancinelli

L’estensione temporale dei dehors consentirebbe di aiutare le attività, in difficoltà per il Covid. «In tutta la città – ha chiarito la sindaca – dove non c’è un vincolo monumentale o architettonico, basteranno le modifiche del nostro regolamento. Invece per quanto riguarda le aree soggette a vincolo diretto o indiretto della Soprintendenza, come piazza del Papa, valuteremo le soluzioni possibili. L’assessore Marasca ha già avuto un incontro con la Soprintendenza e mi ha riferito che c’è condivisione da parte dell’Ente».

In vista dell’estate, per aiutare i commercianti a far ripartire le loro attività dopo il lockdown, l’amministrazione aveva dato la possibilità a bar, ristoranti, pizzerie e altri locali di usufruire di maggior spazio all’aperto con un abbattimento della Tosap.