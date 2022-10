ANCONA – Sono 74 i casi i casi di maltrattamento sulle donne registrati nel 2022 e 4 quelli sui minori. A fornire il dato è la dottoressa Loredana Buscemi, nel corso del congresso regionale “La violenza alle donne e ai minori: riconoscere, proteggere, intervenire. Non ci siamo mai fermati…” che si è svolto oggi a Torrette di Ancona, presso l’Aula Montessori della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche.

Nel corso dell’evento, promosso dall’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in collaborazione con l’Ateneo e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO), che vede come direttore scientifico la dottoressa Buscemi, è emersa «negli ultimi 16 anni una tendenza in crescita del fenomeno dei maltrattamenti, che interessa non solo le donne, ma anche i minori, gli anziani, i disabili, i richiedenti asilo e i detenuti»..

Nel 2006 all’ospedale regionale di Torrette aveva preso avvio l’osservazione del fenomeno con la successiva attivazione di percorsi prima dedicati ai minori e poi anche agli adulti, sfociato nell’istituzione delle unità di crisi per la violenza sulle donne e sui minori. Secondo Buscemi il trend in crescita deriva anche dal fatto che «siamo diventati più bravi nella diagnosi e dal fatto che c’è molta più informazione: le donne vengono di più in pronto soccorso, mentre per i minori siamo più esperti nel rilevare gli indicatori del fenomeno».

Michele Caporossi e la dottoressa Loredana Buscemi (immagine di repertorio)

L’unità di crisi per la violenza sulle donne e quella per la violenza sui minori, si riuniscono ogni qual volta in Pronto Soccorso arriva un caso di maltrattamento o di violenza sessuale. L’approccio è multidisciplinare e vi fanno parte diverse figure sanitare: nell’unità di crisi per i minori ci sono il medico legale, il neuropsichiatra infantile, il ginecologo, il chirurgo pediatra e il medico del Pronto Soccorso; in quella per la donna ci sono il medico del Pronto Soccorso, il ginecologo e il medico legale.

Confermato anche il trend in crescita per quanto riguarda la violenza agli anziani che Buscemi definisce «la violenza del terzo millennio». «Sono aumentati in maniera esponenziale gli accessi degli anziani sopra i 75 anni – spiega – : l’anziano rappresenta un problema critico in quanto c’è un grande sommerso. Si tratta di persone che non denunciano mai i propri caregiver sia che siano suoi familiari sia che siano badanti, perché vi dipendono». A complicare a situazione c’è anche il fatto che «le lesioni sugli anziani non aiutano nella comprensione dell’evento, nel capire se dietro dei lividi possano nascondersi dei maltrattamenti, in quanto spesso assumono anticoagulanti e tendono a mostrare ecchimosi anche solo per aver sbattuto sull’angolo di un mobile o su una porta».

Visto il fenomeno emergente della violenza sugli anziani Buscemi sta pensando all’attivazione di percorsi assistenziali ad hoc con il coinvolgimento dell’Inrca e della Fondazione Don Gnocchi. Altro punto sul quale il medico legale pone l’accento è la violenza tra i giovani che dopo la pandemia ha registrato un incremento: «Servono supporti psicologici per i giovani e i giovanissimi» conclude.

Al congresso hanno preso parte l’assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini che ha caldeggiato l’approccio multidisciplinare, il prefetto di Ancona Darco Pellos, il magnifico rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, il preside della Facoltà di Medicina Mauro Silvestrini, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, Monica Garulli, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, Cristina Tedeschini, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, il Colonnello Ciro Castelli, comandante del Nucleo PEF Ancona su delega del Comandante Provinciale Guardia di Finanza Ancona, generale di Brigata Carlo Vita.