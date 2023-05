Maltempo in Valmusone, fiumi e torrenti ai livelli di guardia

VALMUSONE – Protezione civile, municipale e vigili del fuoco del distaccamento osimano stanno intervenendo su diversi fronti in Valmusone. Principalmente sulle strade, già dalle prime ore della mattinata di ieri (16 maggio), quando hanno dovuto rimuovere diversi grossi rami caduti sulla sede stradale. Il fiume Musone è ai livelli di guardia, con grande preoccupazione all’altezza del ponte di Campocavallo di Osimo che, anche stavolta come per le forti piogge di quest’inverno, è stato chiuso. La pioggia ha determinato una crescita molto veloce del fiume e riempito d’acqua i terreni.

Loreto

Questo l’appello diramato dal Comune di Loreto: «La situazione nel nostro territorio è ancora sotto controllo, tuttavia la molta pioggia caduta nelle ultime ore ha determinato una crescita molto veloce del fiume Musone e riempito d’acqua i terreni, pertanto nuove intense precipitazioni potrebbero dare luogo a criticità, specialmente nelle zone in prossimità di fossi e corsi d’acqua secondari che potrebbero esondare. Ci uniamo perciò alle raccomandazioni della Protezione civile, chiedendo a tutti i cittadini, specialmente coloro che abitano ai piani bassi, la massima cautela. Raccomandiamo di uscire solo in caso di stretta necessità e, nell’eventualità, di prestare attenzione lungo la rete viaria. Il Coc è già attivo ed al lavoro per rispondere ad ogni emergenza, ma il contributo di tutti sarà molto importante per superare con meno disagi possibili questa allerta meteo».

Filottrano

Agugliano e Polverigi oggi (17 maggio) hanno chiuso le scuole. Situazione difficile anche a Filottrano. La Protezione civile ha aiutato diversi automobilisti rimasti impantanati e il sindaco Lauretta Giulioni ha diramato un messaggio: «Fin dalle prime ore della mattina ieri, il Comune ha vigilato sulle strade del territorio, intervenendo a chiudere al transito le vie Fiumicello, Rovigliano, Piana Troscione, Gamberara, il ponte di via San Giuliano e quello di via Casarola, oltre a via del Lavoro, nel tratto tra via San Giovanni fino a Piana Troscione. Diversi gli smottamenti nelle vie Italia, Santa Maria, Barbera e Centofinestre), che hanno comportato la parziale chiusura delle strade, mantenute transitabili in senso unico alternato. In caso di avvistamento di strade allagate, si sconsiglia fortemente l’attraversamento delle stesse».

Il gattile di Osimo

L’associazione Amici animali di Osimo ha avuto grandi difficoltà: «La nostra associazione vuole ringraziare calorosamente la Protezione civile, in particolare modo il coordinatore osimano Luca Strappato e i volontari Gianluca Castrico e Alex Falappa. Le forti piogge di ieri hanno colpito il canile comunale di Osimo “Lilly e i vagabondi”. Abbondante acqua e fango proveniente dai campi limitrofi hanno raggiunto l’interno del canile. Fortunatamente sono stati colpiti i locali di servizio ed un solo box contenente un cane che abbiamo subito spostato e messo in sicurezza. Quei ragazzi hanno prontamente risposto alla nostra richiesta di aiuto e nel giro di qualche ora ci hanno fatto pervenire sacchi di sabbia per proteggere la struttura, vista l’allerta meteo che durerà anche oggi. Da volontari a volontari grazie mille ragazzi».

Camerano

Alcune criticità sono state riscontrate anche sul territorio di Camerano, la situazione poi è andata mano mano migliorando, con a tratti anche la comparsa del sole. Il fiume Aspio, i torrenti, i fossi e le strade sono stati e saranno ancora costantemente monitorati dai volontari del gruppo comunale di Protezione civile, in stretto contatto con l’Ufficio tecnico e la Polizia locale su direttive del Centro operativo comunale. Divieto di transito fino a quando non saranno ristabilite le condizioni di sicurezza per la circolazione viaria, nelle vie Zingari, Fornaci e Inferno a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei residenti, dei dimoranti e autorizzati e dei mezzi di polizia e di soccorso.