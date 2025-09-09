Ondata di maltempo in arrivo, l’esperto Univpm: «Possibili fenomeni estremi anche nelle Marche»

Arriva una forte ondata di maltempo nel Paese e anche le Marche saranno interessate dai fenomeni che potranno anche essere estremi in alcune aree dello stivale. «I fenomeni più intensi colpiranno soprattutto l’area del Tirreno – spiega il professor Giorgio Passerini, docente di Fisica Tecnica Ambientale all’Università Politecnica delle Marche -. È in arrivo una perturbazione atlantica in un momento in cui la temperatura del mare è ancora elevata e in atmosfera è presente molto vapor d’acqua» condizioni che possono comportare «il rischio di fenomeni estremi».

Già dalla serata di oggi, prosegue, arriveranno i primi annuvolamenti e «dalla giornata di domani (mercoledì 10 settembre, ndr) l’Italia sarà colpita da precipitazioni che nelle Marche potranno anche essere molto forti localmente. Non si esclude, infatti, la formazione di temporali autorigeneranti. I fenomeni interesseranno soprattutto l’area del Centro Nord della regione, inclusa la costa. Anche il mare sarà molto mosso».

L’ondata di maltempo farà calare le temperature che potranno scendere anche di «5-6 gradi» per poi tornare a salire tra giovedì e venerdì ed attestarsi su valori «da estate settembrina». Insomma un weekend in cui si potrà tornare al mare. «Nelle Marche – dice – sono previsti fenomeni anche intensi ma localizzati, in ogni caso saranno tra le regioni più protette dalla perturbazione».









