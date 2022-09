ANCONA – Più 2.600 chiamate al 112. Chiesti rinforzi al numero unico di pronto intervento della Toscana. Frane e smottamenti. Tante le persone giunte nei diversi ospedali della zona colpita: traumi, fratture, ipotermie. Dieci al momento il numero delle vittime. L’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini snocciola qualche numero dell’emergenza maltempo che si è abbattuta sulle Marche, nella tarda giornata di ieri, 15 settembre e nella notte. In corso in queste ore, nella sede della Protezione civile ad Ancona, la riunione operativa per fare il punto con Fabrizio Curcio, capo della protezione civile. Presenti anche il governatore Francesco Acquaroli, l’assessore Stefano Aguzzi, il prefetto di Ancona Darco Pellos, vertici regionali, vigili del fuoco, vertici delle forze ordine. «Abbiamo chiesto aiuto al 112 della Toscana. Tanti i feriti: persone che si sono fatte male per sfuggire all’impeto dell’acqua, persone in ipotermia perchè rimaste in acqua per diverso tempo e persone che hanno ingerito liquidi. Per alleviare l’ospedale di Senigallia, in parte danneggiato, i feriti trasferiti a Fabriano e Jesi», spiega Saltamartini.

In corso il riconoscimento delle vittime.

(Notizia in aggiornamento)