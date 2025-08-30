Maltempo in esaurimento nelle Marche. Si va verso il sereno

Oggi, sabato, 30 agosto, rimane l’allerta meteo per temporali nelle Marche, ma il maltempo nel corso della giornata si allontanerà per lasciare spazio ad un miglioramento delle condizioni già dalla serata. Per la giornata di oggi è attivo un avviso di criticità gialla per temporali. «Finora ci sono state precipitazioni abbastanza diffuse sui settori centro settentrionali ma senza temporali» spiega Stefano Sofia, meteorologo della Protezione civile regionale.

«Dal pomeriggio di oggi – prosegue Sofia – i fenomeni saranno in graduale esaurimento, anche se potranno permanere alcune precipitazioni, specie sui settori centrosettentrionali della regione, dove potrebbero verificarsi dei temporali». Dalla serata di oggi invece «è previsto un netto miglioramento».

Intanto l’ondata di maltempo ha manifestato i suoi effetti anche con un calo delle temperature, scese «di circa 4-5 gradi». Le minime saranno in diminuzione, mentre dalla giornata di domani la colonnina di mercurio tornerà a salire nei valori massimi e le temperature saranno «in graduale e lieve ripresa» conclude. Una risalita che proseguirà anche lunedì e martedì quando potrà essere ancora più consistente per effetto del vento di Garbino.

LEGGI ANCHE: Maltempo nel Senigalliese: interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti