Bomba d’acqua e vento su Ancona: cade un pino davanti al Salesi, auto danneggiate

Il maltempo ha colpito soprattutto il capoluogo dove si è abbattuto un temporale intenso accompagnato da grandine e forti raffiche che hanno provocato la caduta di un albero in via Corridoni. Le previsioni per il weekend

ANCONA – Come previsto dall’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale il maltempo si è abbattuto sulle Marche, colpendo in particolare la città di Ancona. Sul capoluogo intorno alle 8,30 di questa mattina si è riversato un intenso temporale, accompagnato da grandine e forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di un pino in via Corridoni, davanti all’ospedale Salesi.

L’albero abbattuto dal maltempo ha tranciato un palo dell’illuminazione pubblica e centrato quattro auto che erano parcheggiate nell’area sottostante. Una squadra dei Vigili del Fuoco sta lavorando sul posto per rimuovere il pino. La strada è stata chiusa e il traffico è stato deviato. Segnalati alcuni allagamenti in Fincatieri e nell’area potuale.





Numerose le richieste di intervento arrivate alle fiamme rosse dall’area compresa tra Torrette e Ancona centro, una venticinquina circa per rami caduti e garage o scantinati allagati. Due sottopassi sono stati chiusi ad Ancona dalla Polizia Locale perché allagati: si tratta di quelli in via Macerata e via Lotto. La viabilità è stata deviata. L’allerta gialla per temporali proseguirà fino alle 24 di oggi. In poco più di mezz’ora sulla città di Ancona sono caduti 37 millimetri di pioggia.

Il sottopasso di Vallemiano transennato dopo il maltempo

«La mattinata sarà ancora all’insegna delle precipitazioni temporalesche che potranno interessare tutta la regione – spiega il meteorologo della Protezione civile Francesco Boccanera – . Durante la mattinata i rovesci spazzeranno le Marche da nord verso sud, poi nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi. Nel tardo pomeriggio sono previste schiarite in tutta la regione e per la giornata di domani si prevede cielo poco nuvoloso anche se non è escluso nella parte montana meridionale qualche breve e isolato fenomeno».

Le temperature saranno in diminuzione, mentre da domenica tenderanno a risalire grazie al tempo stabile e soleggiato.