Maltempo, allerta gialla per temporali nelle Marche: temperature in calo

ANCONA – Temperature giù di almeno 3-4 gradi e temporali sparsi sulle Marche. È colpa della perturbazione che farà il suo ingresso già nella serata di oggi. La Protezione civile regionale ha diramato per l’intera giornata di domani una allerta gialla per temporali, dalle 00 del 9 giugno fino alle 24.

I rovesci, che interesseranno tutto il territorio, dalla costa all’entroterra, «dureranno per tutta la giornata di domani- spiega Marco Lazzeri, meteorologo della Protezione civile di Ancona – poi dalle prime re di venerdì si inizierà ad assistere ad un miglioramento».

La massa d’aria fredda d il suo tragitto nella giornata di domani

«I rovesci potranno essere localmente di forte intensità – prosegue – e potrebbero avvenire anche più volte nella stessa area nell’arco della giornata. Nelle prime ore di domani potrebbero colpire la zona costiera per poi diffondersi nel pomeriggio anche all’entroterra».

Per la giornata di sabato le condizioni meteorologiche registreranno un miglioramento e per il weekend è previsto bel tempo con temperature in risalita. Per la giornata di venerdì sono previsti venti anche intensi, tanto che la Protezione civile potrebbe diramare un allerta per raffiche provenienti dal nord. Dalla prossima settimana il caldo farà il suo ritorno.