ANCONA – L’asfalto reso viscido dalla pioggia con tutta probabilità ha causato l’incidente nel quale è rimasto coinvolto nel pomeriggio di oggi un centauro lungo via Flaminia, nei pressi della stazione di Torrette. Si tratta di un 17enne che, da quanto si apprende, avrebbe perso il controllo il mezzo per evitare un veicolo in manovra.

Il giovane, in seguito alla caduta è rotolato per diversi metri,, riportando un politrauma. Sul posto la Croce Gialla di Ancona, mentre pe i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Il 17enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Bagnanti soccorsi a Mezzavalle

Sempre a causa del maltempo, 32 persone sono rimaste bloccate sulla spiaggia di Mezzavalle, a Portonovo. In soccorso del gruppo sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona (sommozzatori e Nucleo Nautico) dal momento che non riuscivano più a risalire lungo il sentiero che conduce alla provinciale del Conero. I bagnanti sono stati trasportati al molo di Portonovo.