Ha un malore sugli scogli, staffetta di soccorsi al Passetto

ANCONA – Passeggia tra gli scogli e viene colto da un malore. È accaduto questa mattina, al Passetto, dove soccorrere l’uomo non è stato facile. Il cittadino, 53 anni, residente in centro, è caduto sugli scogli provocandosi un trauma facciale. A dare l’allarme è stato un grottarolo, in zona seggiola del Papa. Difficile per i soccorsi sanitari raggiungere il punto. Per arrivare in spiaggia la Croce Gialla ha lasciato il proprio mezzo in via Panoramica mentre l’equipaggio scendeva a piedi uno stradello. Individuato il ferito, con l’aiuto di due uomini della Capitaneria di porto che si trovavano al Passetto per dei controlli, si è attivata una staffetta dei soccorsi. Il personale della Croce Gialla ha spinalizzato il 53enne mentre arrivava via mare un gommone dei vigili del fuoco del distaccamento del porto. I pompieri hanno trasportato il ferito fino alla prima banchina del porto cittadino dove una ambulanza e l’automedica hanno preso in carico il paziente. Il ferito è stato portato in pronto soccorso con un codice di media gravità.

I soccorsi