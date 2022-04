Ancona, malore per una soldatessa durante la parata del 25 Aprile

ANCONA – Passetto, soldatessa si sente male durante la cerimonia per il 25 Aprile. È accaduto stamane, in piazza IV Novembre, davanti al Monumento ai Caduti. La cerimonia per la celebrazione dei 77 anni dalla Liberazione d’Italia era appena iniziata quando una militare ha abbandonato il proprio picchetto per allontanarsi dai colleghi.

È stato uno di loro il primo a soccorrerla. Tra i tanti presenti, c’è stata grande preoccupazione, ma si è da subito intuito che si trattasse di un lieve malore.

La donna, sui 30 anni e appartenente al reparto della Capitaneria di porto, si è così seduta sul marciapiede per tentare di riprendersi, benché – va detto – non abbia mai perso i sensi e sia sempre rimasta cosciente.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 10.45, orario di inizio della cerimonia, e per tutta la durata dell’evento la soldatessa è rimasta seduta sul marciapiede a lato della piazza.

A soccorrerla, è stato un equipaggio della Croce Rossa Italiana, che – tra l’altro – era presente alla parata militare.

La causa del malore potrebbe essere un calo di pressione, il caldo dovuto alle temperature primaverili e al sole battente. C’è da considerare pure i militari, rigorosamente in divisa, indossavano la mascherina ffp2.

Dispositivo necessario, la mascherina, per il contenimento del contagio da covid, ma che – talvolta – potrebbe risultare un po’ scomoda per la respirazione.

Al picchetto, in sostituzione della ragazza (a cui intanto i sanitari controllavano i parametri), è poi arrivato un collega.