Ancona, malore per Rosanna Vaudetti. La storica “Signorina buonasera” soccorsa a Portonovo

Rosanna Vaudetti, 84 anni, di Ancona, si è sentita male a Portonovo. Soccorsa dal 118, non verserebbe in gravi condizioni

ANCONA – Malore per Rosanna Vaudetti, paura in spiaggia. La storica annunciatrice della Rai, conduttrice di «Giochi senza frontiere» e di tanti altri programmi televisivi, si è sentita male stamattina (22 giugno), a Portonovo, nella sua Ancona.

I soccorsi sono scattati subito e la chiamata al 112, il Nue (Numero Unico di Emergenza) è dunque partita all’istante.

Attimi di paura e di ovvia apprensione quelli vissuti stamane dalle persone che si trovavano al mare, a Portonovo, in una caldissima giornata estiva.

Rosanna Vaudetti ha 84 anni. È infatti nata ad Ancona, il 19 dicembre 1937.

I sanitari del 118, a cui è stata girata la segnalazione, sono giunti sul posto con l’ambulanza e l’hanno immediatamente trasportata all’ospedale regionale di Torrette (in codice giallo) per accertamenti. Nel frattempo, lei si sarebbe ripresa.

Stando a quanto trapela, l’amatissima ˈSignorina buonaseraˈ non verserebbe in gravi condizioni e le sue condizioni di salute, quindi, non desterebbero preoccupazione.