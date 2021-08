Portonovo: malore in acqua, turista rischia di morire per annegamento

ANCONA – È stato necessario l’intervento dell’elicottero a Portonovo per soccorrere un uomo di 38 anni che, all’ora di pranzo, ha rischiato di annegare dopo essere stato colpito da un malore mentre stava facendo il bagno. L’uomo, in vacanza con la moglie in Riviera, aveva sistemato asciugamani e ombrelloni in spiaggia, subito dopo il ristorante Emilia. Doveva essere un bagno rigenerante, ma dopo alcune bracciate è stato inghiottito dal mare.

Quando e scattato l’SOS il gommone di salvamento si trovava al Trave per effettuare un altro intervento di soccorso. È stato dirottato in zona per partecipare alla ricerca. Una volta rinvenuto, grazie anche alla prontezza dei bagnini, sono iniziate le manovre per la rianimazione cardiopolmonare. Nel frattempo era stato allertato il 118 che ha inviato sul posto squadre da terra, ma anche l’elicottero. Medico e infermiere si sono calati sulla scena e hanno intubato il paziente. Ora si trova all’ospedale regionale di Torrette in condizioni disperate.