Ancona: malore in acqua, soccorso un 53enne in spiaggia a Palombina

L’uomo è stato portato in pronto soccorso. Era in acqua quando si è sentito male: è riuscito a raggiungere da solo la spiaggia dove è crollato a terra

ANCONA – Si era tuffato per fare un bagno e trovare un po’ di refrigerio ma in acqua si è sentito male. A mala pena ha raggiunto da solo la spiaggia dove è crollato a terra. Soccorso a Palombina di Ancona un 53enne.

L’uomo è stato colto dal malore attorno alle 16. In spiaggia i bagnanti hanno chiesto soccorso al quad della Croce Gialla, che stazionava nelle vicinanze come supporto proprio in caso di malori, e poi è stato trasferito in ospedale con un altro mezzo sempre della stessa pubblica assistenza. L’uomo aveva perso i sensi ed è stato portato con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona. Entrato in sala emergenza le sue condizioni sono critiche.

Ad incidere potrebbe essere stato lo sbalzo termico subito dal corpo. Il malore è avvenuto nel tratto di spiaggia libera.