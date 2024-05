Malika Ayane e Skin accenderanno la magia delle notti anconetane all’Arena sul Mare

ANCONA – La futura Arena sul Mare al porto antico si prepara all’UlisseFest e ad accogliere un sabato d’eccezione, il prossimo 6 luglio, con la voce di Malika Ayane e con la grande Skin, cantante resa famosa dal gruppo Skunk Anansie, nel ruolo di deejay. Sarà l’apice ma anche la conclusione del festival dedicato alla cultura del viaggio di Lonely Planet che arriva ad accendere il capoluogo da giovedì 4 a domenica 7 luglio in omaggio alla sua tradizione itinerante e a conferma della capacità con cui il mondo del viaggio sa coinvolgere figure professionali diverse e un pubblico eterogeneo. Ancona diventerà luogo d’incontro per viaggiatori, fotografi, blogger, autori, giornalisti e artisti, confermando la sua naturale inclinazione all’apertura, come porta d’Oriente.

«Avevamo promesso un’estate di grandi artisti per la nostra città. Avevamo promesso ospiti di assoluto livello al porto antico. Eccoli qui – dice l’assessore ai grandi eventi, Angelo Eliantonio –. Il porto è prima di tutto un luogo di lavoro. Mettere in piedi questo progetto è stato molto complesso perché le prescrizioni in ordine alla sicurezza sono tante. Con l’autorità portuale c’è sintonia su ogni aspetto, l’Arena sul Mare è modulabile a seconda delle esigenze di produzione. A breve ci saranno ulteriori novità. Mai più estati con eventi col contagocce come in passato, quest’anno la città non sarà deserta». Non solo l’Arena sul Mare, ma piazze, teatri e altri luoghi iconici si animeranno con un ricco programma per offrire ai cittadini e ai visitatori tante occasioni di riflessione e di evasione, unite tra loro dal filo conduttore del viaggio. Tra le novità di questa edizione, l’anteprima fissata per venerdì 31 maggio, ore 21 al Teatro delle Muse, con lo scrittore e sceneggiatore palermitano Alessandro D’Avenia che farà tappa per la prima volta nel capoluogo marchigiano, offrendo al pubblico una riflessione sulla figura dell’eroe omerico e sulla capacità del mito di influire positivamente sulle nostre vite.

A luglio, nel nuovo spazio dell’Arena sul Mare, al porto antico, tre serate di concerti accenderanno le notti anconetane. Giovedì 4 luglio toccherà a Vasco Brondi che porta sul palco il suo nuovo disco Un segno di vita, manifesto di umanità e di empatia dove suoni e parole cercano di schiarire questi tempi bui. Con pensieri, chitarre distorte e la voglia inesauribile di uscire dai percorsi più scontati (biglietto euro 23 più diritti di prevendita. Prevendite disponibili su www.ticketone.it). Venerdì 5 luglio, ore 22.30: la serata comincerà con la Super Taranta Night per poi continuare fino a notte fonda con il dj set “Febbre a ’90”. Diretta da Antonio Castrignanò e Mauro Durante, Super Taranta riunisce le personalità iconiche del mondo della pizzica salentina. Gli artisti più amati e noti della musica del Salento portano in scena la voce di un territorio che fa della sua identità locale un invito globale all’incontro e alla condivisione. Dopo un breve cambio di palco, intorno alla mezzanotte saliranno in consolle i dj di “Febbre a ’90”, il party dedicato al meglio della musica anni Novanta (biglietto unico per i due spettacoli euro 15 più diritti di prevendita. Prevendite presto disponibili su www.ticketone.it).

Sabato 6 luglio, infine, il palco dell’Arena sul Mare ospiterà due straordinarie artiste. Alle 21.30 sarà la volta della cantautrice Malika Ayane che regalerà ad Ancona uno dei suoi pochi concerti estivi, facendo viaggiare il pubblico con la sua voce unica che ha conquistato tutti con il suo eclettismo e la sua capacità di spaziare dal pop al contemporary R&B fino al jazz (biglietto euro 15 più diritti di prevendita. Prevendite presto disponibili su www.ticketone.it). Alle ore 23.30 la consolle sarà affidata a Skin, star internazionale, voce storica degli Skunk Anansie, ma anche icona della moda, attrice, attivista e soprattutto travolgente dj (biglietto euro 15 più diritti di prevendita. Prevendite presto disponibili su www.ticketone.it).