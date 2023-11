Malesseri sospetti, al centro commerciale arrivano i carabinieri

LORETO – Un malessere sospetto, pizzicore alla gola e tanta paura. Si sono recate al pronto soccorso dell’ospedale vicino due dipendenti del centro commerciale situato al confine tra Loreto e Porto Recanati che ieri (27 novembre) hanno accusato quei sintomi senza conoscerne il motivo. Sul posto sono arrivate le ambulanze e i carabinieri per verificare cosa potesse essere accaduto. Anche altri dipendenti di quel centro infatti avrebbero accusato la stessa tipologia di malessere.

Pare ci sia stato un utilizzo incauto da parte di ignoto di spray al peperoncino all’interno della struttura. La sostanza si sarebbe propagata in tutti e tre i negozi attraverso l’impianto di aerazione comunicante. Oltre ai dipendenti in servizio pure alcuni clienti, confrontandosi sui social, avrebbero avuto gli stessi sintomi di cui hanno percepito l’esistenza reale solo una volta saliti in macchina. I carabinieri di Osimo stanno portando avanti le indagini ma l’ipotesi dell’utilizzo incauto dello spray a oggi sembra quella più accreditata. Sul posto poi sono arrivati anche i vigili del fuoco per verificare l’atossicità dell’aria.