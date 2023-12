ANCONA- Il gioco non solo come regalo ma anche come cura. Consegnati al pediatrico Salesi di Ancona 80 pacchi regalo da Unicef e Clementoni. Presenti anche le assessori Manuela Caucci e Antonella Andreoli. L’autoscala dei pompieri, tra le ambulanze parcheggiate fuori dall’ospedaletto, è arrivata attorno alle 9.30. «Ogni anno cerchiamo di essere presenti in ospedale per donare qualche momento di gioia in situazioni pesanti dal punto di vista psicologico. Con noi, c’è anche il personale libero dal servizio. È un appuntamento importante», ha detto Paolo Patrizietti comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ancona.

Alla finestra, tanti i bambini che hanno salutato i pompieri con dei grandi sorrisi. Molti si sono affacciati dal balconcino delle loro stanze d’ospedale per ammirare l’autoscala parcheggiata lì sotto. È la terza edizione dal 2021, un evento natalizio che è consuetudine per noi e per i bimbi ricoverati al Salesi. L’iniziativa si chiama ˊRegalo sospesoˊ perché i vigili del fuoco consegnano i regali con il cestello dell’autoscala.

Ideato dai giovani volontari Younicef, l’evento prevede una valigetta da consegnare durante il periodo natalizio alle bambine ed ai bambini ospedalizzati o residenti nelle Case famiglia. «Un gioco che allieti e costruisca personalità che dia il senso della solidarietà», ha ribadito Mirella Mazzarini, presidente regionale Unicef. «È la magia del Natale, sono coinvolti genitori, operatori sanitari e noi tutti».

Pierpaolo Clementoni

Secondo Paola Guidi, presidente Unicef di Ancona «essere stimolato tramite i colori, i giochi memo e l’activity book fornisce la distrazione utile al benessere psico sociale dei bimbi che vivono situazioni di grande fragilità e vulnerabilità, perché ospiti di ospedali o in fuga da situazioni di conflitto». Ottanta, al Salesi, i cofanetti consegnati, migliaia in tutta Italia (2500 per la precisione).

«I pesciolini da colorare – ha evidenziato Guidi – stimolano la fantasia e il piacere dei bambini. Il loro sorriso è la nostra ricompensa». Giochi che, tra l’altro, sono ecosostenibili, come ha ribadito più volte Pierpaolo Clementoni, direttore della ricerca avanzata dell’omonima azienda di giocattoli marchigiana.

«L’obiettivo è far sorridere i bambini in situazioni particolari e delicate, come può essere l’esperienza dell’ospedale. La collaborazione con l’Unicef si attua soprattutto nella creazione di kit di giochi che possono essere distribuiti nei principali ospedali pediatrici italiani. Kit di giochi studiati di anno in anno per cercare di vedere quelli più idonei per giocare in ospedale. E quest’anno c’è il particolare tema che tratta dei diritti dei bambini, non ultimo il diritto al gioco. Inoltre, abbiamo voluto persino dare un risvolto ecologico. Tutti i materiali sono riciclati», conclude Clementoni.