Lutto a Offagna, è morto l’imprenditore Marcello Cappella

Era titolare dell’azienda di famiglia Ecm Infissi di Osimo, che in segno di lutto resterà chiusa per qualche giorno

OFFAGNA – Offagna è in lutto per la scomparsa di un grande imprenditore. Se n’è andato l’altro ieri (28 marzo) all’età di 63 anni Marcello Cappella, titolare dell’azienda di famiglia Ecm Infissi, che in segno di lutto resterà chiusa per qualche giorno. Cappella è morto dopo una lunga malattia contro la quale ha lottato fino all’ultimo, sorretto dall’amore della moglie Rita, dei figli Gianmario e Marco e della mamma Ilva. Residente nella periferia offagnese, aveva avviato con successo la Ecm che ha sede in via dell’Industria a Osimo, nata nel 1960 e specializzata nella produzione di infissi in alluminio e pvc.

Marcello Cappella

Il ricordo del sindaco di Offagna

Il sindaco di Offagna Ezio Capitani lo ricorda con affetto: «Persona cordiale, disponibile e generosa che senza clamore tanto ha donato alla nostra comunità. Siamo vicini alla sua famiglia con tanto affetto e nome di tutta la cittadinanza porgo le nostre più sentite condoglianze».

Un amico, al quale Marcello avrebbe fatto da testimone al matrimonio, sui social ha scritto: «Sei stato un esempio per me e credo per tanti altri. Una forte amicizia lega te con tutta la mia famiglia, il 16 settembre saresti stato lì, presente al fianco di mio fratello a farmi da testimone per il mio matrimonio. Sono convinto che non ti dimenticherai, io non lo farò. Buon viaggio amico mio. Grazie dei sorrisi e dei consigli di vita».

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Vigiani a San Biagio. I funerali si tengono oggi pomeriggio (30 marzo) alle 15 nella chiesa del Ss. Sacramento di Offagna.