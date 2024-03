Lutto a Castelfidardo, è scomparso l’imprenditore Faustino Fioretti

CASTELFIDARDO– Castelfidardo dice addio a un grande imprenditore. Faustino Fioretti è scomparso ieri mattina (10 marzo) a 84 anni. Aveva fondato il gruppo industriale Cisel specializzato nell’elettronica e nell’automotive con centinaia di dipendenti. Era nativo di Filottrano dove aveva mosso i primi passi, da ragazzino, nel mondo del lavoro. Nel 1990 è stato nominato Cavaliere della Repubblica. Nel 2015 ha ricevuto la benemerenza dal comune di Castelfidardo con questa dedica: “A Fausto Fioretti, la cui attività assicura occupazione e benessere a oltre 300 famiglie. Faustino incarna il classico modello marchigiano di colui che con generosità, intelligenza e il sostegno dei figli ha saputo creare realtà leader”.

Il ricordo del sindaco

Un uomo stimatissimo sia come imprenditore che come padre di famiglia. Alla guida della Cisel oggi c’è la figlia Emanuela. Il sindaco Roberto Ascani lo ricorda così: «Ciao Faustì, ci hai insegnato a brindare alla vita e all’amicizia. L’immagine bucolica che ho di te e dei momenti con i tuoi cari in campagna, si accosta alle visite in azienda dove non c’era il tempo per l’ammirazione ma dovevi far conoscere quello che ti circondava. Eri semplicemente grato a tutto quello che avevi creato e a tutti quelli che collaboravano con te. Ci tenevi così tanto a far vedere quanto preziosi erano per te la famiglia, il lavoro, gli amici. Come non ricordare con divertimento sfrenato i giochi di prestigio ma soprattutto la tenerezza che avevi con i bambini, dopo un solo incontro eri diventato nonno Fausto. Hai amato sempre la tua città con orgoglio e senso di appartenenza, aiutando qualsiasi sindaco hai incontrato sulla tua strada. Hai ricevuto il sigillo di Castelfidardo, innumerevoli riconoscimenti da imprenditore e, dopo alcuni momenti di difficoltà, ti sei sempre risollevato con slancio in ognuna delle tue aziende. Nonostante tutto sei rimasto sempre per tutti il caro Faustì. Ai tuoi cari un grande abbraccio perché questo dolore possa lasciare spazio alla bellissimo ricordo che hai lasciato in tutti noi. Buon viaggio Faustì». La salma è esposta da stamattina (lunedì 11) nella casa del commiato Alba nova delle onoranze fratelli Virgini. I funerali si terranno mercoledì 13 alle 10 nella chiesa centrale Collegiata.