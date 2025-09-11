Lutto a Castelfidardo, è morto l’hair stylist Alberto Sebastianelli

Il parrucchiere era conosciutissimo tra Ancona e il Maceratese per i negozi che aveva aperto a Castelfidardo, Ancona e Porto Recanati



CASTELFIDARDO – Era l’anima di Jadis parrucchieri che aveva creato in un avita di sacrifici, grande professionalità, talento e soddisfazione Alberto Sebastianelli, parrucchiere noto tra Ancona e il Maceratese per i negozi che aveva aperto a Castelfidardo, Ancona e Porto Recanati.

Il professionista è scomparso ieri (10 settembre) a 70 anni. Stava combattendo da settimane contro un male. «Con profonda tristezza e con grande dolore comunichiamo la scomparsa del nostro caro Alberto, fondatore e anima dei nostri saloni – lo ricordano i collaboratori-. Alberto non è stato solo un titolare, ma una guida, un amico e un punto di riferimento per tutti noi. La sua passione, la sua professionalità e il suo sorriso rimarranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. In questo momento difficile, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. I saloni continueranno a portare avanti la sua visione e i suoi valori, con il rispetto e la dedizione che lui ci ha insegnato. Grazie Alberto, per tutto quello che ci hai donato».

Sebastianelli aveva dovuto affrontare diversi anni fa il lutto della perdita del figlio Luca in un incidente. Sempre con il sorriso e tanta energia ha condotto la sua vita, fino all’ultimo, al servizio dei suoi saloni. I funerali nella sua Castelfidardo.



