Lutto a Castelfidardo, è scomparsa Rosy Bella

Giovane mamma, ha combattuto per mesi contro un male che non le ha lasciato scampo. I funerali nella chiesa Collegiata

CASTELFIDARDO – Castelfidardo è in lutto per la scomparsa di Rosamaria Bella, da tutti conosciuta come Rosy. Una terribile malattia scoperta poco più di due anni fa l’ha strappata all’affetto dei suoi cari e dei tanti amici. E’ deceduta oggi (23 marzo) a 36 anni. Rosy lascia due figli, Ilaria e Nicolas, la mamma Antonella, il padre Mario e i fratelli Andrea e Denny. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando ai familiari in queste ore.

La giovane si è spenta all’ospedale di Loreto dove era ricoverata da qualche settimana. Sarà possibile dare l’estremo saluto alla salma domani (24 marzo) dalle 12 nella casa del commiato “Alba Nova” delle onoranze fratelli Virgini. I funerali si terranno lunedì 25 marzo alle 15 nella Chiesa Collegiata.