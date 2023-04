Lutto a Camerano, è morto l’ex sindaco Carmine Di Giacomo

CAMERANO – È morto la scorsa notte, 25 aprile, dopo una malattia che l’ha costretto al ricovero all’hospice di Loreto, Carmine Di Giacomo, sindaco di Camerano dal 2006 al 2011. Aveva 65 anni.

Tanti gli attestati di stima. Il circolo del Pd cittadino afferma: «Il Partito Democratico di Camerano si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Carmine Di Giacomo al termine di una lunga malattia. Amministratore e uomo politico da sempre e sindaco di Camerano è stato impegnato in politica praticamente tutta la vita, al servizio dei cittadini. Formatosi nel Partito Comunista ha poi contribuito a formare il Partito Democratico. Persona profonda, attenta, Carmine è stato un amministratore sensibile ma soprattutto un intellettuale, poeta e scrittore di grande spessore ed umanità. Preparato nel suo impegno quotidiano, ha dimostrato una passione e attaccamento alle nostre radici. Porgiamo le più sentite condoglianze a Daniela ed a sua figlia Giulia».

Il sindaco di Offagna Ezio Capitani: «Apprendo con grande dolore la triste notizia della morte di Carmine, notizia temuta e purtroppo attesa allo stesso tempo al termine di una grave malattia. Persona poliedrica e profonda, Carmine è stato un amministratore capace e lungimirante, ma soprattutto un intellettuale sensibile e profondo, giornalista, poeta e scrittore di grande spessore ed umanità. Osservatore attento e preparato nella contemporaneità e custode geloso della nostra memoria storica. Una grande perdita non soltanto per la comunità di Camerano. Per me è stato soprattutto un caro amico che ho avuto l’onore e la fortuna di conoscere in tempi lontani, con il quale in tempi più recenti ho condiviso tante occasioni di scambio, di confronto e anche di conforto su temi ad entrambi cari. Alla moglie Daniela, alla figlia Giulia e a tutta la famiglia porgo le più sentite condoglianze anche a nome dell’Amministrazione Comunale e della comunità di Offagna».

La camera ardente sarà allestita nella chiesetta del cimitero comunale di Cameriano e sarà aperta dalle 8,30 di domani, giovedì 27. La cerimonia funebre si terrà venerdì 28 alle 11 nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione.