Lutto nel calcio osimano, è scomparso Graziano Andreoli

OSIMO – Dopo una lunga malattia, è scomparso stamattina (27 agosto) Graziano Andreoli, 63 anni, storica figura dirigenziale della Passatempese calcio di Osimo, molto conosciuto in tutto l’ambiante sportivo soprattutto per il largo contributo che ha dato per i ragazzini del settore giovanile.

«Una perdita che lascia un grande vuoto in tutti noi. Allegro, carismatico, a volte duro, ma sempre sincero – dicono dall’asd Passatempese 1968 -. Per decenni ha annunciato le formazioni in campo durante le partite casalinghe della sua amata Passatempese e allora lo vogliamo ricordare con una sua frase ormai iconica: “Sportivi buon pomeriggio”. Alla famiglia le più sentite condoglianze».

A ricordarlo anche l’ex sindaco Simone Pugnaloni: «Un uomo pieno di vita, che aveva in dote, come me, sempre una grande carica di entusiasmo ed energia positiva. Sono andato a trovarlo quando era in convalescenza. Era determinato a non mollare. Oggi scopro che non ce l’ha fatta, ma sono sicuro che ce l’ha messa tutta. Graziano, ogni volta che ci incontravamo tornavo a casa con una grande forza positiva, quella che sapevi donare a tutti, in primis ai giovani della Passatempese. Il tuo amore per la famiglia e l’associazione sportiva Passatempese rimarrà un esempio da seguire per tutti. Il tuo ricordo resterà nei nostri cuori per sempre. Tutta la nostra comunità ti sarà sempre grata per il tuo servizio. Un grande abbraccio a tutta la famiglia. Ora Graziano illumina il nostro impegno quotidiano nelle istituzioni e nello sport come eri bravo a testimoniare ogni giorno. Lasci un grande vuoto che ricolmerò pregando per te e sapendo che sarai sempre tra noi. Grazie Graziano».

Addoloratissimi la moglie e il figlio. I funerali avranno luogo venerdì 29 alle 17 al campo sportivo della sua Passatempo (in caso di pioggia nella palestra comunale della stessa frazione). La salma sarà cremata e le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Passatempo. La famiglia non ha chiesto fiori ma donazioni allo Iom di Jesi e Osimo.