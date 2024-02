Lutto a Polverigi, è scomparso Edoardo Ferrara

POLVERIGI – E’ deceduto ieri (23 febbraio) a Bologna, città che l’aveva “adottato”. Edoardo Ferrara, polverigiano, si è spento a soli 31 anni l’altro ieri, all’improvviso. Un presunto infarto l’ha colto mentre si trovava nella sua abitazione. A nulla è valso l’intervento di soccorso. Nel pieno sconforto la moglie Giada Ruggeri, con cui era convolato a nozze lo scorso settembre. Edoardo è figlio di papà Franco, medico e anestesista, e mamma Maria Grazia Paolinelli, ex medico di base della cittadina e candidata a sindaco per le prossime amministrative comunali. La sua lista, non appena saputa la tragica notizia, ha chiuso temporaneamente il profilo Facebook postando un fiocco nero. Immenso il dolore per il fratello Giacomo, la sorella Sofia, i suoceri, la nonna e gli zii, tuttora increduli e chiusi nel più profondo lutto. La notizia in breve tempo è circolata nelle comunità di Polverigi e Osimo, dove tutta la famiglia è conosciuta, stimata e ben voluta. La celebrazione funebre avrà luogo martedì (27 febbraio) alle 15.30 nella chiesa parrocchiale Sant’Antonio Martire di Polverigi. Poi si proseguirà per la tumulazione nel cimitero locale.