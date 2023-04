Lutto a Numana, è scomparsa Martina Bignozzi

NUMANA – Si è spenta l’altra sera (venerdì 28 aprile) all’ospedale di Torrette Martina Bignozzi, 25 anni, giovane numanese. La ragazza era malata da diversi mesi e proprio al nosocomio dorico si stava curando per combattere quel male che alla fine non le ha lasciato scampo. Martina, fino all’ultimo istante, non ha mai perso il sorriso né la voglia di vivere, per se stessa, per la sua famiglia e per tutti coloro che l’hanno amata. Ha studiato all’istituto per mediatori linguistici, amava gli animali, tanto da iscriversi a un’associazione per la loro tutela, il pattinaggio artistico e i cosplay, la sua passione. Nel lutto più profondo la mamma e la sorella. Il papà Gian Piero, che aveva aperto il Vinaio in piazzale Loreto ad Ancona, l’aveva perso nel 2018 a 59 anni, morto di cancro. Tantissimi gli attestati di stima ricevuti dai familiari più stretti in queste ore di grandissimo dolore.

«Vola in cielo amore di zia, adesso sei libera», le ha scritto la zia in un commovente post su Facebook. Da stamattina (30 aprile) la salma è visibile nella sala del commiato delle onoranze Bamiof di Sirolo. I funerali saranno celebrati domani mattina (primo maggio) alle 10 nella chiesa del Cristo Re di Numana.